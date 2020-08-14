Силовики оттеснили протестующих возле Дома правительства в Минске
14 августа 202018:16
Силовики оттеснили протестующих напротив Дома правительства в Минске людей, сообщает РИА Новости.
Участники акции протеста в количестве около тысячи человек прибыли на площадь Независимости около 17:30. После того, как силовики опустили свои щиты в знак солидарности с протестующими, люди начали подходить к ним, обниматься и жать руки.
Манифестанты скандируют «Милиция с народом», «Считай голоса», «Выходи» и «Уходи».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
913 тыс.+5 065 / сут.
Умерли
15 498+114 / сут.
Выздоровели
723 тыс.+6 568 / сут.
- Силовики оттеснили протестующих возле Дома правительства в Минске
- Стал известен самый богатый министр в России
- Назван размер доходов Путина
- Силовики в Минске опустили щиты в знак солидарности с протестующими
- В Петербурге нашли более 25 кг бельгийского кокаина
14 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru