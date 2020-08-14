Силовики оттеснили протестующих возле Дома правительства в Минске

Силовики оттеснили протестующих напротив Дома правительства в Минске людей, сообщает РИА Новости.

Силовики в Минске опустили щиты в знак солидарности с протестующими

Участники акции протеста в количестве около тысячи человек прибыли на площадь Независимости около 17:30. После того, как силовики опустили свои щиты в знак солидарности с протестующими, люди начали подходить к ним, обниматься и жать руки.

Манифестанты скандируют «Милиция с народом», «Считай голоса», «Выходи» и «Уходи».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПротестыБелоруссияМинск
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