Угрозу цунами объявили в Японии после землетрясения

На северо-востоке японского архипелага произошло сильное землетрясение, передаёт ТАСС. В Токио колебания продолжались более минуты. В стране сработала система оповещения на случай стихийных бедствий. Японцы массово стали прятаться от возможного обрушения зданий. Во многих домах всё ещё продолжают раскачиваться стены, из-за подземных толчков.

Выявлено масштабное повреждение фильтров на АЭС «Фукусима-1»

В двух префектурах страны объявлена угроза цунами. Одна из них – Фукусима.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Мексики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФукусимаТокиоЯпонияЗемлетрясение
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