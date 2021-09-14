Выявлено масштабное повреждение фильтров на АЭС «Фукусима-1»
Компания-оператор японской аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» TEPCO сообщила о выявлении повреждений почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды, сообщает телеканал NHK.
В конце прошлого месяца эксперты обнаружили повреждение одного из фильтров, которые должны предотвращать утечки радиоактивной воды из системы. После этого началась масштабная проверка. В результате выяснилось, что дефектными стали 24 из 25 фильтров.
Такая же проблема на АЭС возникала два года назад. Тогда компания-оператор так и не смогла установить причину повреждений, заменив фильтры.
В апреле текущего года вице-премьер Японии Таро Асо ответил на предложение МИД Китая выпить воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», которую Япония собирается сбросить в океан.
По его словам, вода будет в разы чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения, ее вполне можно пить.
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