Выявлено масштабное повреждение фильтров на АЭС «Фукусима-1»

В конце прошлого месяца эксперты обнаружили повреждение одного из фильтров, которые должны предотвращать утечки радиоактивной воды из системы. После этого началась масштабная проверка. В результате выяснилось, что дефектными стали 24 из 25 фильтров.

Такая же проблема на АЭС возникала два года назад. Тогда компания-оператор так и не смогла установить причину повреждений, заменив фильтры.

В апреле текущего года вице-премьер Японии Таро Асо ответил на предложение МИД Китая выпить воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», которую Япония собирается сбросить в океан.

По его словам, вода будет в разы чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения, ее вполне можно пить.

