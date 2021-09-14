Выявлено масштабное повреждение фильтров на АЭС «Фукусима-1»

Компания-оператор японской аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» TEPCO сообщила о выявлении повреждений почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды, сообщает телеканал NHK.

Япония сбросит воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан

В конце прошлого месяца эксперты обнаружили повреждение одного из фильтров, которые должны предотвращать утечки радиоактивной воды из системы. После этого началась масштабная проверка. В результате выяснилось, что дефектными стали 24 из 25 фильтров.

Такая же проблема на АЭС возникала два года назад. Тогда компания-оператор так и не смогла установить причину повреждений, заменив фильтры.

В апреле текущего года вице-премьер Японии Таро Асо ответил на предложение МИД Китая выпить воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», которую Япония собирается сбросить в океан.

По его словам, вода будет в разы чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения, ее вполне можно пить.

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