Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Мексики

Национальная сейсмологическая служба Мексики зафиксировала землетрясение магнитудой 5,2 у тихоокеанского побережья штата Оахака на юге страны. Об этом сообщает ТАСС.

Очаг природного явления располагался в 26 км к северо-западу от населенного пункта Сан-Педро-Почутла на глубине 41 км. Отмечается, что землетрясение ощущалось в Мехико, штатах Пуэбла и Веракрус.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

В 2017 году в Мексике произошло два сильных землетрясения, жертвами которых стали более 470 человек.




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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МексикаЗемлетрясение
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