Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Мексики
Национальная сейсмологическая служба Мексики зафиксировала землетрясение магнитудой 5,2 у тихоокеанского побережья штата Оахака на юге страны. Об этом сообщает ТАСС.
Очаг природного явления располагался в 26 км к северо-западу от населенного пункта Сан-Педро-Почутла на глубине 41 км. Отмечается, что землетрясение ощущалось в Мехико, штатах Пуэбла и Веракрус.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
В 2017 году в Мексике произошло два сильных землетрясения, жертвами которых стали более 470 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Apple Pay не будет работать в РФ
- В ДНР заявили о гибели 24 мирных жителей
- Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины
- UFC не будет отменять бои с российскими бойцами
- Путин запретил вывоз из РФ иностранную валюту в сумме более $10 тыс. наличными
- Турция не планирует введение санкций против РФ
- Международная федерация тенниса приостановила членство федерации тенниса РФ
- Захарова назвала высылку дипломатов РФ при ООН «подлым американским приемом»
- Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от эфира
- Лавров и президент МККК обсудили решение гуманитарных проблем на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru