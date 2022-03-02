Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Мексики

Национальная сейсмологическая служба Мексики зафиксировала землетрясение магнитудой 5,2 у тихоокеанского побережья штата Оахака на юге страны. Об этом сообщает ТАСС.

Очаг природного явления располагался в 26 км к северо-западу от населенного пункта Сан-Педро-Почутла на глубине 41 км. Отмечается, что землетрясение ощущалось в Мехико, штатах Пуэбла и Веракрус.



Данных о пострадавших и разрушениях нет.

В 2017 году в Мексике произошло два сильных землетрясения, жертвами которых стали более 470 человек.







