Сийярто: Украина начала безобразную кампанию против Венгрии

По словам дипломата, на данную провокацию Будапешту «нельзя поддаваться». Сийярто отметил, что Венгрия создала возможность для прекращения огня, а президента Украины Владимира Зеленского будет судить жители страны.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение о перемирии на Рождество по-прежнему в силе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

