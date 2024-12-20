Сийярто: Украина начала безобразную кампанию против Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о безобразной компании Киева в отношении Будапешта в ответ на предложение рождественского прекращения огня, сообщает канал Hirado.

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По словам дипломата, на данную провокацию Будапешту «нельзя поддаваться». Сийярто отметил, что Венгрия создала возможность для прекращения огня, а президента Украины Владимира Зеленского будет судить жители страны.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение о перемирии на Рождество по-прежнему в силе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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