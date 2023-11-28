Сийярто: главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления ВСУ

Дипломат отметил, что Украина не смогла добиться прорыва ни на одном из участков фронта. Главы МИД стран НАТО признали это «вполголоса, с опаской», сообщил журналистам Сийярто.

По его словам, никто из участников встречи не оспаривал, что контрнаступление ВСУ дало «далекие от ожиданий результаты», пишет РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ продолжат наступательные операции в 2023 и 2024 годах, передает «Радиоточка НСН».

