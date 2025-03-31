Сийярто: ЕС не сможет профинансировать вооружение украинской армии

Европейский союз не способен профинансировать вооружение армии Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

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По его словам, Евросоюз хотел бы, помимо армии Украины, профинансировать функционирование самого государства, перевооружение Европы и повышение европейской обороноспособности, чтобы «затолкать Украину в Евросоюз». Дипломат указал, что это стоит больших денег.

Отмечается, что Венгрия рассчитывает на жесткие дискуссии на эту тему в Брюсселе.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержала выделение военной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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