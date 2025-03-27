В Минводах у самолета Ан-124 загорелась стойка шасси
27 марта 202510:58
Стойка шасси загорелась у тяжелого грузового самолета Ан-124 «Руслан» в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.
Инцидент произошел при посадке воздушного судна. Обстоятельства ЧП и данные о пострадавших уточняются.
Как сообщает РЕН ТВ, возгорание потушили силами аэропорта. На борту Ан-124 находились восемь членов экипажа, никто не пострадал.
Между тем в аэропорту Нового Уренгоя самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после инцидента был госпитализирован один человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru