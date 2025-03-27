В Минводах у самолета Ан-124 загорелась стойка шасси

Стойка шасси загорелась у тяжелого грузового самолета Ан-124 «Руслан» в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

Инцидент произошел при посадке воздушного судна. Обстоятельства ЧП и данные о пострадавших уточняются.

Как сообщает РЕН ТВ, возгорание потушили силами аэропорта. На борту Ан-124 находились восемь членов экипажа, никто не пострадал.

Между тем в аэропорту Нового Уренгоя самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после инцидента был госпитализирован один человек.

