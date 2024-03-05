Шойгу: Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет
Срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 продлят до 45 лет. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководством Вооруженных сил.
«Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет», — цитирует РИА Новости главу Минобороны.
Как отметил Шойгу, капитальный ремонт двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на самолеты этого класса, в интересах Минобороны проводит Уральский завод гражданской авиации.
Ранее Сергей Шойгу призвал удвоить число самолетов Ан-124-100 к 2025 году, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru