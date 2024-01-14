Сиделка Алена Делона написала заявление на его детей в прокуратуру

Японская сиделка французского актера Алена Делона Хироми Роллен написала заявление в прокуратуру на его детей, пишет газета Figaro со ссылкой на источник.

Дети Алена Делона подали в суд на его сиделку

Женщина обвинила отпрысков 88-летнего актера в попытке его умышленного убийства. Роллен попросила прокуратуру провести срочное расследование.

По данным СМИ, у Делона диагностировано онкологическое заболевание крови.

Ранее прокуратура оставила без удовлетворения жалобы, поданные детьми актера на его сиделку. Они обвиняли ее в жестоком обращении с отцом. Надзорное ведомство сослалось на отсутствие доказательств.

В январе младший сын актера Ален-Фабьен обратился в суд с иском против своей сестры Анушки. По его мнению, родственница пользуется слабостью отца и пытается ввести его в заблуждение, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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