Сиделка Алена Делона написала заявление на его детей в прокуратуру
Японская сиделка французского актера Алена Делона Хироми Роллен написала заявление в прокуратуру на его детей, пишет газета Figaro со ссылкой на источник.
Женщина обвинила отпрысков 88-летнего актера в попытке его умышленного убийства. Роллен попросила прокуратуру провести срочное расследование.
По данным СМИ, у Делона диагностировано онкологическое заболевание крови.
Ранее прокуратура оставила без удовлетворения жалобы, поданные детьми актера на его сиделку. Они обвиняли ее в жестоком обращении с отцом. Надзорное ведомство сослалось на отсутствие доказательств.
В январе младший сын актера Ален-Фабьен обратился в суд с иском против своей сестры Анушки. По его мнению, родственница пользуется слабостью отца и пытается ввести его в заблуждение, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru