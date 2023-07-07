Дети Алена Делона подали в суд на его сиделку
Дети Алена Делона подали иск на сиделку 66-летнюю японку Хироми Роллин за жестокое обращение с их 87-летним отцом. Телеканал BFMTV сообщает, что прокуратура уже приступила к проверке.
По мнению родственников актера, Роллин изолировала Делона от общения с ними, а также контролировала его телефонные разговоры и переписки. Впоследствии японка стала вести себя более агрессивно, игнорировала проблемы актера и плохо относилась к его собаке.
Сын Энтони признался, что за два года ситуация в доме настолько испортилась, что отец сам попросил Роллин покинуть его дом.
Сиделка отрицает обвинения и планирует подать встречную жалобу на детей французского актера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru