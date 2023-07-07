Дети Алена Делона подали в суд на его сиделку

По мнению родственников актера, Роллин изолировала Делона от общения с ними, а также контролировала его телефонные разговоры и переписки. Впоследствии японка стала вести себя более агрессивно, игнорировала проблемы актера и плохо относилась к его собаке.

Сын Энтони признался, что за два года ситуация в доме настолько испортилась, что отец сам попросил Роллин покинуть его дом.

Сиделка отрицает обвинения и планирует подать встречную жалобу на детей французского актера.



