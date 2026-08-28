Лавров назвал новой реальностью формирование многополярного мира

Мир находится в стадии глубинных перемен и перехода к многополярности, однако полная трансформация может занять целую эпоху. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он назвал рубежом, обозначившим начало перехода к многополярности Мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 года. По словам министра, она основывалась на фактах, однако содержала еще и эмоциональную составляющую.

Лавров подчеркнул, что формирование многополярного мира стало реальностью, так как на первый план выходят новые страны, оспаривающие гегемонию Запада.

«В геополитическом, в геоэкономическом плане такие гиганты, как Китай, Индия, Бразилия, поднимают голову и очень быстро наращивают свое экономическое положение, занимают свое место в мировых экономических делах», — отметил Лавров в интервью телеканалу РБК.

Он также указал на коренные перемены в Африке, которая стала от неоколониальной модели.

