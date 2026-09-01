Рейс Уфа-Анталья экстренно сел в турецком Кайсери из-за технических проблем

Самолет турецкой авиакомпании Corendon, следовавший из Уфы в Анталью, сел в Кайсери в Турции в связи с техническими проблемами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолет Corendon... экстренно приземлился в нашем аэропорту из-за технических проблем. Пассажиры сейчас в аэропорту ожидают вылета в Анталью», - рассказали агентству в аэропорту Кайсери.

Авиаперевозчик должен направить пустое воздушное судно в Кайсери, чтобы доставить пассажиров в аэропорт назначения.

Ранее рейс Шарм-эш-Шейх — Москва авиакомпании Nesma Airlines внепланово сел в Екатеринбурге, напоминает 360.ru.

