Си Цзиньпин заявил, что уважает решения России по Украине

Глава КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в ситуации вокруг Украины. Об этом говорится на сайте Кремля.

Ранее в пятницу лидеры двух стран провели телефонный разговор, в котором Путин информировал своего китайского коллегу о причинах признания независимости Донецкой и Луганской республик и проведении спецоперации на Украине.

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В беседе стороны подтвердили готовность к «плотной координации и взаимной поддержке в ООН и на других площадках».

Отмечается, что разговор носил конструктивный и дружеский характер, он показал «совпадение принципиальных подходов к мировой повестке», заявили в Кремле.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСи ЦзиньпинКНР
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