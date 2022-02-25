Си Цзиньпин заявил, что уважает решения России по Украине
Глава КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в ситуации вокруг Украины. Об этом говорится на сайте Кремля.
Ранее в пятницу лидеры двух стран провели телефонный разговор, в котором Путин информировал своего китайского коллегу о причинах признания независимости Донецкой и Луганской республик и проведении спецоперации на Украине.
В беседе стороны подтвердили готовность к «плотной координации и взаимной поддержке в ООН и на других площадках».
Отмечается, что разговор носил конструктивный и дружеский характер, он показал «совпадение принципиальных подходов к мировой повестке», заявили в Кремле.
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