Си Цзиньпин заявил, что уважает решения России по Украине

Глава КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в ситуации вокруг Украины. Об этом говорится на сайте Кремля.

Ранее в пятницу лидеры двух стран провели телефонный разговор, в котором Путин информировал своего китайского коллегу о причинах признания независимости Донецкой и Луганской республик и проведении спецоперации на Украине.