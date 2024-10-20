Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал войска страны усилить свою готовность к войне, сообщает Insiderpaper.

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Это произошло спустя несколько дней после того, как КНР начала масштабные учения вокруг Тайваня.

Издание отмечает, что китайский лидер приказал солдатам усилить стратегические сдерживающие и боевые возможности.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить $567 миллионов на военную помощь Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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