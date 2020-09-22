Си Цзиньпин: Китай не стремится к мировой экспансии
Китай не стремится к экспансии, гегемонии и созданию сфер влияния. Об этом на 75-ой сессии генассамблеи ООН заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что КНР идёт по пути мирного развития и не собирается вести ни с кем войну – ни «холодную», ни горячую.
«Выступаем за решение конфликтов путём диалога и переговоров», - отметил председатель КНР.
Между тем, Китай выделит Организации Объединённых наций (ООН) 50 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом в своём видеовыступлении на Генассамблее ООН заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Также он подчеркнул, что коронавирус будет побеждён, и победа будет за человечеством.
«Перед лицом пандемии мы должны ставить жизни людей превыше всего. Необходимо мобилизовать все ресурсы», - отметил Си Цзиньпин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru