Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение COVID-19
Дональд Трамп призвал Организацию объединённых наций (ООН) привлечь Китай к ответственности за распространение коронавирусной инфекции. Об этом президент США заявил во время видеообращения, записанного для Генассамблеи ООН.
«В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя, при этом, самолетам покидать Китай и заражать мир… Организация Объединенных Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия», - заявил глава Белого дома.
Между тем, в мае спецслужбы Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Канады и США составили 15-страничное досье об «уханьском коронавирусе», в котором говорится о попытках Китая скрыть информацию о новой инфекции. Выдержку из документа накануне опубликовало австралийское издание Daily Telegraph.
Как утверждается, власти Китая ещё в декабре 2019 года знали о способности нового коронавируса передаваться от человека к человеку, однако на весь мир заявили об этом только 20 января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru