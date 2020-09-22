Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение COVID-19

Дональд Трамп призвал Организацию объединённых наций (ООН) привлечь Китай к ответственности за распространение коронавирусной инфекции. Об этом президент США заявил во время видеообращения, записанного для Генассамблеи ООН.

«В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя, при этом, самолетам покидать Китай и заражать мир… Организация Объединенных Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия», - заявил глава Белого дома.