Швеция выделит Украине крупнейший пакет помощи с начала конфликта

Швеция выделяет Украине самый крупный с 2022 года пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом объявил в четверг, 30 января, на пресс-конференции министр обороны Швеции Пол Йонсон.

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По его словам, это уже 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Трансляция велась на Youtube-канале канцелярии шведского правительства.

Ранее британское издание Guardian сообщило, что украинские власти потрясены из-за решения американской администрации приостановить все программы внешней помощи.


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ФОТО: РИА Новости
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