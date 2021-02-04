Швеция вводит сертификаты о вакцинации
4 февраля 202114:31
Швеция заявила о намерении к лету ввести цифровые сертификаты о вакцинации. Они будут признаваться и в других странах.
Ранее сообщалось, что жители Дании уже через месяц начнут получать ковидные паспорта, пишет РИА ФАН. Между тем, в России решили отказаться от таких документов, объяснив это тем, что вакцинация в стране проводится в добровольном порядке.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 714 / сут.
Умерли
75 205+521 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 546 / сут.
- Швеция вводит сертификаты о вакцинации
- Алиса Фрейндлих вылечилась от COVID-19
- Названа самая жизнеутверждающая песня в пандемию COVID-19
- В ОНК объяснили проблемы с размещением задержанных на акции в Москве
- Друг Василия Ланового рассказал, что стало причиной смерти актёра
4 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru