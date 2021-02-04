Швеция вводит сертификаты о вакцинации

Швеция заявила о намерении к лету ввести цифровые сертификаты о вакцинации. Они будут признаваться и в других странах.

Ампутации и инсульты. Врач предупредил о риске инвалидности из-за COVID-19

Ранее сообщалось, что жители Дании уже через месяц начнут получать ковидные паспорта, пишет РИА ФАН. Между тем, в России решили отказаться от таких документов, объяснив это тем, что вакцинация в стране проводится в добровольном порядке.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры