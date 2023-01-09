Швеция возобновила призыв на фоне «опыта Украины»

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что в его стране возобновляется гражданская служба по призыву.

«Мы возвращаемся к ситуации, когда у нас есть гражданская служба по призыву» - сказал Кристерссон на пресс-конференции в понедельник.

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Со своей стороны, министр гражданской обороны Швеции Кара-Оскар Булин уточнил, что пока речь идет об усилении подразделений спасателей.

При этом он указал на «опыт Украины», отметив большую нагрузку на спасателей на фоне необходимости защиты гражданского населения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг 9 января слухи о новой волне частичной мобилизации в РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПризывШвеция
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