19FortyFive: Российские С-300 уничтожат истребители F-16

Обещанные Украине западные истребители F-16 не смогут противостоять российским средствам противовоздушной обороны. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Майя Карлин.

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В материале отмечается, что F-16 фактически не сталкивались с российскими ПВО в ходе реальных боевых действий.

«Этим истребителям четвертого поколения, возможно, будет нелегко превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300», — считает автор.

Кроме того, обозреватель указывает, что привыкшим к самолетам МиГ-29 украинским пилотам придется переучиваться для управления F-16: американский истребитель полностью отличается от советского самолета.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военные страны могут начать использовать американские воздушные суда весной 2024 года, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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