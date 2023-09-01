19FortyFive: Российские С-300 уничтожат истребители F-16

В материале отмечается, что F-16 фактически не сталкивались с российскими ПВО в ходе реальных боевых действий.

«Этим истребителям четвертого поколения, возможно, будет нелегко превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300», — считает автор.

Кроме того, обозреватель указывает, что привыкшим к самолетам МиГ-29 украинским пилотам придется переучиваться для управления F-16: американский истребитель полностью отличается от советского самолета.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военные страны могут начать использовать американские воздушные суда весной 2024 года, пишет RT.

