Швеция продлила ограничения из-за коронавируса

Руководство Швеции продлило ограничительные меры из-вы скорокого уровня заболеваемости COVID-19, сообщает «Интерфакс».

Министр здравоохранения Швеции Лена Халлгрен сообщила, что ограничения работы ресторанов, баров, кафе, магазинов, спортивных залов и музеев будут продлены по меньшей мере до 3 мая. В данный момент в Швеции заведения общественного питания закрываются не позднее 20:30, в них могут находится компании не более 4 человек. При этом в магазинах запрещено впускать посетителей, если их количество превышает одного человека на 10 квадратных метров.