Швеция продлила ограничения из-за коронавируса

Руководство Швеции продлило ограничительные меры из-вы скорокого уровня заболеваемости COVID-19, сообщает «Интерфакс».

Министр здравоохранения Швеции Лена Халлгрен сообщила, что ограничения работы ресторанов, баров, кафе, магазинов, спортивных залов и музеев будут продлены по меньшей мере до 3 мая. В данный момент в Швеции заведения общественного питания закрываются не позднее 20:30, в них могут находится компании не более 4 человек. При этом в магазинах запрещено впускать посетителей, если их количество превышает одного человека на 10 квадратных метров.

RT: Швеция может закупить российские вакцины

Ранее несколько десятков шведских больных отказали персоналу в выходных на Пасху из-за роста числа пациентов с COVID-19 в тяжелой форме.




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ШвецияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры