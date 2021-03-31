Швеция продлила ограничения из-за коронавируса
Руководство Швеции продлило ограничительные меры из-вы скорокого уровня заболеваемости COVID-19, сообщает «Интерфакс».
Министр здравоохранения Швеции Лена Халлгрен сообщила, что ограничения работы ресторанов, баров, кафе, магазинов, спортивных залов и музеев будут продлены по меньшей мере до 3 мая. В данный момент в Швеции заведения общественного питания закрываются не позднее 20:30, в них могут находится компании не более 4 человек. При этом в магазинах запрещено впускать посетителей, если их количество превышает одного человека на 10 квадратных метров.
Ранее несколько десятков шведских больных отказали персоналу в выходных на Пасху из-за роста числа пациентов с COVID-19 в тяжелой форме.
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