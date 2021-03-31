RT: Швеция может закупить российские вакцины
Депутат парламента Швеции Матс Нордберг поднял вопрос о возможности закупки страной вакцин от COVID-19 у России и КНР, сообщает RT со ссылкой на запрос парламентария, направленный главе МИД Швеции Анн Линде.
Депутат отметил, что страна до сих пор испытывает недостаток вакцин от коронавируса. «Считает ли министр, что... Швеция должна, действуя в прямом контакте с Россией и/или Китаем, добиваться того, чтобы после или официального одобрения вакцины, или ее одобрения для экстренного применения, она получила доступ к дополнительным прививкам от COVID-19 из этих двух стран?», — следует из обращения Нордберга.
Политический раскол возник в Европе из-за поставок российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V», так как препарат еще не получил одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщает Le Monde.
Как утверждают источники издания, EMA вскоре планирует приступить к переговорам с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который является дистрибьютором «Спутника V».
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