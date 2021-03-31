RT: Швеция может закупить российские вакцины

Депутат отметил, что страна до сих пор испытывает недостаток вакцин от коронавируса. «Считает ли министр, что... Швеция должна, действуя в прямом контакте с Россией и/или Китаем, добиваться того, чтобы после или официального одобрения вакцины, или ее одобрения для экстренного применения, она получила доступ к дополнительным прививкам от COVID-19 из этих двух стран?», — следует из обращения Нордберга.

Политический раскол возник в Европе из-за поставок российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V», так как препарат еще не получил одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщает Le Monde.

Как утверждают источники издания, EMA вскоре планирует приступить к переговорам с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который является дистрибьютором «Спутника V».

