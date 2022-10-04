Швеция оцепит место диверсии на «Северных потоках»
Генеральный прокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место происшествия на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в рамках предварительного расследования, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на шведскую прокуратуру.
Как заявили в генпрокуратуре, более детальной информации пока раскрыть не могут, а также не готовы отвечать на вопросы СМИ.
Ранее утечка газа из газопровода «Северный поток - 2» возобновилась. По прогнозам, утечки должны были прекратиться 2 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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