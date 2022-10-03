«Газпром»: Давление в поврежденных нитках «Северных потоков» стабилизировалось

«Газпром» объявил о достижении стабилизации давления в поврежденных трубопроводах системы «Северный поток». Голубое топливо перестало утекать из обеих веток газопровода «Северный поток - 1» и из нитки А газопровода «Северный поток – 2».

Сейчас концерн занимается снижением давления в неповрежденной ветке «В» «Северного потока – 2» - с этой целью идёт откачка газа из трубы. После завершения операции можно будет провести обследование данной нитки для определения её целостности.