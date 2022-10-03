«Газпром»: Давление в поврежденных нитках «Северных потоков» стабилизировалось
«Газпром» объявил о достижении стабилизации давления в поврежденных трубопроводах системы «Северный поток». Голубое топливо перестало утекать из обеих веток газопровода «Северный поток - 1» и из нитки А газопровода «Северный поток – 2».
Сейчас концерн занимается снижением давления в неповрежденной ветке «В» «Северного потока – 2» - с этой целью идёт откачка газа из трубы. После завершения операции можно будет провести обследование данной нитки для определения её целостности.
Поставки газа по нитке «В» после верификации её целостности могут начаться, если будет принято такое решение, подчеркнули в «Газпроме». Ранее аналитик энергетического рынка Алексей Гривач заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Берлин слишком поспешил объявить о возможной непригодности веток «Северного потока» навсегда.
Разгерметизация двух труб «Северного потока» и одной – «Северного потока 2» была зафиксирована в ночь на 26 сентября в Балтийском море в районе датского острова Борнхольм. Генеральная прокуратура РФ возбудила по данному факту уголовное дело по статье УК «Акт международного терроризма».
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