«Газпром»: Давление в поврежденных нитках «Северных потоков» стабилизировалось

«Газпром» объявил о достижении стабилизации давления в поврежденных трубопроводах системы «Северный поток». Голубое топливо перестало утекать из обеих веток газопровода «Северный поток - 1» и из нитки А газопровода «Северный поток – 2».

Сейчас концерн занимается снижением давления в неповрежденной ветке «В» «Северного потока – 2» - с этой целью идёт откачка газа из трубы. После завершения операции можно будет провести обследование данной нитки для определения её целостности.

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Поставки газа по нитке «В» после верификации её целостности могут начаться, если будет принято такое решение, подчеркнули в «Газпроме». Ранее аналитик энергетического рынка Алексей Гривач заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Берлин слишком поспешил объявить о возможной непригодности веток «Северного потока» навсегда.

Разгерметизация двух труб «Северного потока» и одной – «Северного потока 2» была зафиксирована в ночь на 26 сентября в Балтийском море в районе датского острова Борнхольм. Генеральная прокуратура РФ возбудила по данному факту уголовное дело по статье УК «Акт международного терроризма».

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ФОТО: РИА Новости
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