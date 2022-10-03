В Швеции заявили о возобновлении утечки газа на «Северном потоке - 2»
Утечка газа из газопровода «Северный поток - 2» возобновилась, сообщает Служба береговой охраны Швеции.
В пресс-службе ведомства отметили, что по прогнозам, утечки должны были прекратиться 2 октября, однако это касается большего выброса из «Северного потока».
«Меньшая утечка на «Северном потоке - 2» сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров», - добавили в шведской береговой охране.
Ранее в компании «Газпром» заявили, что утечки из трёх ниток «Северных потоков» прекратились, давление стабилизировалось, сообщает RT.
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