В Швеции заявили о возобновлении утечки газа на «Северном потоке - 2»

Утечка газа из газопровода «Северный поток - 2» возобновилась, сообщает Служба береговой охраны Швеции.

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В пресс-службе ведомства отметили, что по прогнозам, утечки должны были прекратиться 2 октября, однако это касается большего выброса из «Северного потока».

«Меньшая утечка на «Северном потоке - 2» сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров», - добавили в шведской береговой охране.

Ранее в компании «Газпром» заявили, что утечки из трёх ниток «Северных потоков» прекратились, давление стабилизировалось, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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