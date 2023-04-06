Швеция отказала Турции в выдаче обвиняемого в терроризме

В Стокгольме объяснили отказ тем, что подозреваемый является подданным Швеции, поэтому не может быть экстрадирован. Соответствующий запрос поступил от Анкары в ноябре прошлого года, сторона обвиняет его в участии в вооруженной турецкой террористической организации.

При этом Швеция выдаст другого гражданина Турции, приговоренного к почти 13 годам тюрьмы за мошенничество.



