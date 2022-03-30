Швейцарский банк заморозил один из счетов основателя «Евросети» Чичваркина

По данным источника, антироссийские санкции повлияли и на россиян, живущих за рубежом.

В ноябре 2008 года Евгений Чичваркин ушел с поста председателя совета директоров «Евросети» и переехал в Великобританию. Следствие добивалось его экстрадиции для привлечения по делу о вымогательстве в качестве обвиняемого. После этого бизнесмен был объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело против Чичваркина прекратили в 2011 году. В 2012 году он стал соинвестором винного бутика Hedonism Wines, расположенного в районе Mayfair в Лондоне.