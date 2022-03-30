Швейцарский банк заморозил один из счетов основателя «Евросети» Чичваркина

Один из швейцарских банков заморозил счет российского бизнесмена, основателя «Евросети» Евгения Чичваркина. Об этом сообщает агентство Reuters.

О каком именно банке идет речь, не уточняется.

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По данным источника, антироссийские санкции повлияли и на россиян, живущих за рубежом.

В ноябре 2008 года Евгений Чичваркин ушел с поста председателя совета директоров «Евросети» и переехал в Великобританию. Следствие добивалось его экстрадиции для привлечения по делу о вымогательстве в качестве обвиняемого. После этого бизнесмен был объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело против Чичваркина прекратили в 2011 году. В 2012 году он стал соинвестором винного бутика Hedonism Wines, расположенного в районе Mayfair в Лондоне.

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ТЕГИ:СанкцииВеликобританияЕвгений ЧичваркинБанкШвейцария
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