Солидарность с Евросоюзом в вопросе санкций Швейцария объясняет тем, что «Вагнер» является инструментом и гибридной войне, а РИА ФАН занимается пропагандой.

Руководитель экономист Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что власти обеспечили устойчивость российской экономики, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».