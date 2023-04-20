Швейцария вслед за Евросоюзом введет санкции против «Вагнера» и РИА ФАН

Швейцария введет санкции против ЧВК «Вагнер» и информагентства РИА ФАН, они вступают в силу в четверг в 19 часов.

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Солидарность с Евросоюзом в вопросе санкций Швейцария объясняет тем, что «Вагнер» является инструментом и гибридной войне, а РИА ФАН занимается пропагандой.

Руководитель экономист Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что власти обеспечили устойчивость российской экономики, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Швейцария

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