Швейцария присоединится к проекту «военного Шенгена»

Швейцария намерена присоединиться к проекту Евросоюза «Военная мобильность», направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

В нем отмечается, что на заседании в среду, 21 августа, совет одобрил участие Швейцарии в этом проекте для укрепления национальной обороноспособности.

Власти отметили, что сотрудничество Швейцарии в рамках этого, а также проекта «Федерация киберзащиты» соответствует обязательствам страны в отношении нейтралитета.

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Так называемый «военный Шенген» или «военная мобильность» создан ЕС в 2014 году после присоединения Крыма к Россией. Он призван облегчить военную мобильность на европейской территории посредством стандартизированных административных процессов.

Федеральный совет Швейцарии сегодня также объявил о присоединении страны к 14-му пакету санкций Евросоюза против России, решение вступит в силу 27 августа.


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ФОТО: pixabay.com
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