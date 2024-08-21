Швейцария присоединится к проекту «военного Шенгена»

Швейцария намерена присоединиться к проекту Евросоюза «Военная мобильность», направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

В нем отмечается, что на заседании в среду, 21 августа, совет одобрил участие Швейцарии в этом проекте для укрепления национальной обороноспособности.

Власти отметили, что сотрудничество Швейцарии в рамках этого, а также проекта «Федерация киберзащиты» соответствует обязательствам страны в отношении нейтралитета.