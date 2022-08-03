Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России

Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций против России, ранее его уже принял Евросоюз. Ограничительные меры вводятся с 3 августа. Ограничительные меры касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и золотых изделий из РФ, также будут заморожены активы Сбербанка. Об этом говорится на сайте Федерального совета Швейцарии.