Швейцария отменила ограничения на въезд в страну

Ограничения были введены в действие в марте 2020 года. После отмены ограничений при въезде на территорию страны более не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. Также в «черном списке» стран из-за ситуации с коронавирусу больше нет ни одного государства.

Отмечается, что решение принято в связи с положительным движением эпидемиологической ситуации в стране.

Несмотря на отмену ограничений, заражения коронавирусом продолжают фиксироваться в стране. С середины апреля в Швейцарии было зарегистрирован более 22 тысяч заражений, 31 из которых закончились летальным исходом.

