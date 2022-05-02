Швейцария отменила ограничения на въезд в страну

Власти Швейцарии приняли решение отменить ограничения на въезд в страну, ранее введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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Ограничения были введены в действие в марте 2020 года. После отмены ограничений при въезде на территорию страны более не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. Также в «черном списке» стран из-за ситуации с коронавирусу больше нет ни одного государства.

Отмечается, что решение принято в связи с положительным движением эпидемиологической ситуации в стране.

Несмотря на отмену ограничений, заражения коронавирусом продолжают фиксироваться в стране. С середины апреля в Швейцарии было зарегистрирован более 22 тысяч заражений, 31 из которых закончились летальным исходом.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусШвейцария
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