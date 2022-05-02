Хорватия сняла ограничения на въезд в страну
2 мая 202219:19
Власти Хорватии сняли ограничения на въезд в страну, введенные ранее в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.
Решение о введение ограничения распространялось до 30 апреля. Его решили не продлевать.
Отмечается, что въезд в республику возможен на условиях, действующих до пандемии.
В настоящее время в стране от коронавируса вакцинировано 59,49% граждан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru