Хорватия сняла ограничения на въезд в страну

Власти Хорватии сняли ограничения на въезд в страну, введенные ранее в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Решение о введение ограничения распространялось до 30 апреля. Его решили не продлевать.

Отмечается, что въезд в республику возможен на условиях, действующих до пандемии.

В настоящее время в стране от коронавируса вакцинировано 59,49% граждан.









