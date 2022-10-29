Администрация США будет использовать все инструменты для борьбы с поставками оружия Ираном в другие страны, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передают РИА Новости.

По его словам, у США есть инструменты, которые выходят за рамки санкций, но анонсировать их в Вашингтоне не будут.