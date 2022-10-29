США не исключили никаких вариантов борьбы с поставками оружия из Ирана

Администрация США будет использовать все инструменты для борьбы с поставками оружия Ираном в другие страны, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передают РИА Новости.

По его словам, у США есть инструменты, которые выходят за рамки санкций, но анонсировать их в Вашингтоне не будут.

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Он подчеркнул, что США не собираются ничего оставлять без внимания, передает RT.

При этом власти Ирана объяснили свою позицию по конфликту на территории Украины. В МИД страны заявили, что позиция Ирана основывается на принципе отказа отправки оружия сторонам конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
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