Швейцария не будет ограничивать въезд для граждан России
Власти Швейцарии поддержит решение Европейского союза о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, сообщает Aargauer Zeitung со ссылкой на представителей государственного секретариата по миграции.
Однако не планируется ограничивать въезд россиян в страну. Отмечается, что Швейцария в основном придерживается согласованной шенгенской визовой политики.
Окончательное решение примет Федеральный совет Швейцарии 16 сентября.
Напомним, МИД Финляндии не видит законных оснований для полного запрета выдачи виз россиянам.
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