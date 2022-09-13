Швейцария не будет ограничивать въезд для граждан России

Власти Швейцарии поддержит решение Европейского союза о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, сообщает Aargauer Zeitung со ссылкой на представителей государственного секретариата по миграции.

Франция изменила правила выдачи виз гражданам России

Однако не планируется ограничивать въезд россиян в страну. Отмечается, что Швейцария в основном придерживается согласованной шенгенской визовой политики.

Окончательное решение примет Федеральный совет Швейцарии 16 сентября.

Напомним, МИД Финляндии не видит законных оснований для полного запрета выдачи виз россиянам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ШвейцарияВизы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры