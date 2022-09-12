Финляндия не видит законных оснований для запрета выдачи виз россиянам

МИД Финляндии не видит законных оснований для полного запрета выдачи виз россиянам. Об этом пишут в местных СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Франция изменила правила выдачи виз гражданам России

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить выдачу турвиз российским гражданам. После этого вопрос об ограничении въезда для россиян в зону Шенгена подняли в ЕС. По итогам встречи глав МИД стран ЕС в августе было решено отменить с РФ упрощенный визовый режим.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Финляндия
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