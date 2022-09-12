Франция изменила правила выдачи виз гражданам России
Французское посольство в своём Telegram-канале сообщило о том, что Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но на новых условиях.
В сообщении говорится, что в связи с приостановкой соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС, визовый сбор и сроки рассмотрения запросов увеличатся.
В частности, визовый сбор теперь составляет 80 евро для всех, против 35 евро ранее, а рассмотрение запроса может занять до 45 дней. Отдельно подчёркивается, что «данное решение не касается долгосрочных виз».
Ранее Эстония объявила о вводе с 19 сентября ограничений для российских туристов с шенгенскими визами, в том числе выданными не только в Эстонии, но и в третьих странах, сообщают «Невские новости».
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