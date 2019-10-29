Шведы назвали Россию «историческим врагом»

Как подчеркивается в публикации, успешные действия России в Сирии позволили стране укрепить свои позиции на международной арене. Кроме того, по мнению издания, США и НАТО попросту «дезертировали» из Сирии. «И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», — резюмирует автор материала.

Также в издании призвали страны Евросоюза продолжить давление на Россию, а также ускорить темпы вооружения в рамках НАТО.

Ранее стало известно, что командование Военно-морских сил (ВМС) Швеции перебазировалось в подземный бункер времен холодной войны на острове Мускё к югу от Стокгольма. Такое решение было принято в связи с возможной угрозой от России, чтобы защитить командование от мощного оружия, которое может быть применено против Швеции. Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель в эфире НСН выразил мнение, что таким образом Швеция пытается нагнетать обстановку в регионе. «Шведы в этом плане самые трусливые, они постоянно выдают какие-то фейки. Это выгодно НАТО, которая постоянно нагнетает обстановку в Северной Европе», - пояснил он.

