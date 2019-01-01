Россия выслала двух шведских дипломатов

В Министерстве иностранных дел России приняли решение выслать из страны двух шведских дипломатов. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал представитель МИД Швеции Патрик Нильссон. Источник отмечает, что эти действия стали ответом на действия шведского внешнеполитического ведомства. Ранее МИД страны отказал в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.

Напомню, в марте НСН писала, что МИД Швеции настаивает на том, чтобы один из сотрудников российского посольства покинул страну. Официальное заявление по этому поводу вручили послу России Виктору Татаринцеву.

Представитель МИД Швеции Патрик Нильссон уточнил, что речь идет о сотруднике российской дипмиссии, который встречался с 45-летним шведом в одном из ресторанов Стокгольма. Последнего задержали на этой встрече местные спецслужбы по подозрению в шпионаже в пользу России. Теперь власти требуют, что гражданин добровольно покинул страну.

В свою очередь, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН заявил, что Швеция точит зуб на Россию еще со времен битвы под Полтавой и эта генетическая память и обида заставляет и совершать подобные поступки и сейчас.



