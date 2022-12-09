Шведский премьер призвал соотечественников экономить электроэнергию
Глава правительства Швеции Ульф Кристенссон призвал соотечественников экономить расход электричества, чтобы избежать перебоев с его подачей. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.
По словам шведского премьер-министра, многие жители Швеции ранее экономили электроэнергию из-за высоких цен на ресурсы. Сейчас, отметил политик, появился еще один повод для экономии — попытка снизить риск нарушений электропередачи.
Также Кристенссон отметил, что шведский сектор энергетики понес ущерб из-за временного отключения атомного реактора в Оскарсхамне.
Ранее Европейская организация по ядерным исследованиям заявила, что Большой адронный коллайдер выключили на две недели раньше срока из-за глобального кризиса энергоснабжения и возможной нехватки электричества. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая
- Рогозин заявил об обстреле автомобиля, в котором он находился
- МИД России заявил о предложениях содействовать в обмене заключенными с США
- Финская таможня конфисковала 11 связанных с Россией яхт
- В Рязани 10 человек эвакуировали из дома, где произошел взрыв газа
- Шведский премьер призвал соотечественников экономить электроэнергию
- Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС
- Путин: у России очень устойчивые и дружеские отношения с африканскими странами
- США ввели санкции против ЦИК РФ и Эллы Памфиловой
- В России разрабатывают добровольную программу долгосрочных сбережений граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru