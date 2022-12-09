Шведский премьер призвал соотечественников экономить электроэнергию

Глава правительства Швеции Ульф Кристенссон призвал соотечественников экономить расход электричества, чтобы избежать перебоев с его подачей. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

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По словам шведского премьер-министра, многие жители Швеции ранее экономили электроэнергию из-за высоких цен на ресурсы. Сейчас, отметил политик, появился еще один повод для экономии — попытка снизить риск нарушений электропередачи.

Также Кристенссон отметил, что шведский сектор энергетики понес ущерб из-за временного отключения атомного реактора в Оскарсхамне.

Ранее Европейская организация по ядерным исследованиям заявила, что Большой адронный коллайдер выключили на две недели раньше срока из-за глобального кризиса энергоснабжения и возможной нехватки электричества. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭкономияШвецияЭлектричество
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