Шведский премьер призвал соотечественников экономить электроэнергию

По словам шведского премьер-министра, многие жители Швеции ранее экономили электроэнергию из-за высоких цен на ресурсы. Сейчас, отметил политик, появился еще один повод для экономии — попытка снизить риск нарушений электропередачи.

Также Кристенссон отметил, что шведский сектор энергетики понес ущерб из-за временного отключения атомного реактора в Оскарсхамне.

Ранее Европейская организация по ядерным исследованиям заявила, что Большой адронный коллайдер выключили на две недели раньше срока из-за глобального кризиса энергоснабжения и возможной нехватки электричества. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

