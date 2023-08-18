Шведские власти предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана
Власти Швеции намерены пересмотреть закон об общественном порядке, который допускает проведение акций с сожжением Корана, сообщает газета Aftonbladet.
В беседе с изданием министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон заявили, что в настоящее время проводятся обсуждения, предлагаются различные меры для решения возникшей проблемы.
Они напомнили, что конституция Швеции разрешает ограничивать свободу выражения мнений и демонстраций в целях безопасности страны, однако правоохранители «не используют всё имеющееся пространство».
В газете отметили, что в шведском парламенте многие депутаты выступают против изменений законодательства, которые могли бы предотвратить акции с сожжением Корана. Свою позицию они объясняют нежеланием «уступать религиозным фанатикам».
Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил о необходимости введения в уголовном законодательстве наказания за порчу Библии и Корана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru