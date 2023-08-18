Шведские власти предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана

В беседе с изданием министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон заявили, что в настоящее время проводятся обсуждения, предлагаются различные меры для решения возникшей проблемы.

Они напомнили, что конституция Швеции разрешает ограничивать свободу выражения мнений и демонстраций в целях безопасности страны, однако правоохранители «не используют всё имеющееся пространство».

В газете отметили, что в шведском парламенте многие депутаты выступают против изменений законодательства, которые могли бы предотвратить акции с сожжением Корана. Свою позицию они объясняют нежеланием «уступать религиозным фанатикам».

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил о необходимости введения в уголовном законодательстве наказания за порчу Библии и Корана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

