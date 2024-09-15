Шварценеггер потренировал Орбана в Будапеште

Встреча прошла в одном из фитнес-центров Будапешта. «Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», — подписал премьер-министр.

Также Орбан опубликовал фотографию Шварценеггера из рабочего кабинета венгерского премьера и видео встречи у здания правительства.

Ранее стало известно, что Орбан начал тренироваться с использованием популярных в СССР гирь. Он также берёт гири с собой и в поездки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

