Шварценеггер потренировал Орбана в Будапеште
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсетях фотографию совместной тренировки с голливудским актёром Арнольдом Шварценеггером.
Встреча прошла в одном из фитнес-центров Будапешта. «Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», — подписал премьер-министр.
Также Орбан опубликовал фотографию Шварценеггера из рабочего кабинета венгерского премьера и видео встречи у здания правительства.
Ранее стало известно, что Орбан начал тренироваться с использованием популярных в СССР гирь. Он также берёт гири с собой и в поездки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru