СМИ: Премьер Венгрии Орбан похудел благодаря популярным в СССР гирям
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан началь тренироваться с использованием популярных в СССР гирь. Об этом сообщает местный портал Blikk.
Отмечается, что политик не стал пользоваться услугами личного тренера и тренируется по собственному плану «четыре-пять раз в неделю».
«Премьер-министр использует гири весом 16 кг и 24 кг... Он также берёт гири с собой и в поездки за границу», - говорится в сообщении.
Уточняется, что Орбан сочетает упражнения с диетой и к настоящему времени «заметно похудел».
Ранее тренер по бодифлексу Марина Корпан заявила «Радиоточке НСН», что для достижения красивой фигуры важно сократить привычное потребление алкоголя хотя бы на 50%.
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