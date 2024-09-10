СМИ: Премьер Венгрии Орбан похудел благодаря популярным в СССР гирям

Отмечается, что политик не стал пользоваться услугами личного тренера и тренируется по собственному плану «четыре-пять раз в неделю».

«Премьер-министр использует гири весом 16 кг и 24 кг... Он также берёт гири с собой и в поездки за границу», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Орбан сочетает упражнения с диетой и к настоящему времени «заметно похудел».

Ранее тренер по бодифлексу Марина Корпан заявила «Радиоточке НСН», что для достижения красивой фигуры важно сократить привычное потребление алкоголя хотя бы на 50%.

