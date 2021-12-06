Штамм коронавируса «омикрон» выявили в Хорватии

Директор института общественного здоровья Хорватии заявил, что у двух граждан был выявлен штамм коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.

В ЮАР из-за омикрона число новых заразившихся выросло в пять раз за неделю

Эпидемиолог Бернард Каич уточнил, что пациенты не выезжали из страны.

«Мы не можем точно установить источник заражения... Велика вероятность, что они заразились на рабочей встрече, где вместе были за два дня до появления симптомов», - подчеркнул он.

Каич добавил, что были установлены 13 контактировавших с ними лиц, среди участников встречи были иностранцы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что у двух пассажиров, прибывших в РФ из ЮАР был выявлен штамм «омикрон», сообщают «Невские новости».

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