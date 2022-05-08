Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 77-й годовщиной Победы
Президент России Владимир Путин поздравил глав иностранных государств и граждан по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Телеграммы направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины, говорится на сайте Кремля.
«Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», – отмечается в посланиях.
Президент РФ пожелал новым поколениям оставаться достойными памяти своих отцов и дедов.
В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик Путин заявил, что в современных сражениях за освобождение родной земли от нацистской скверны, как и в 1945 году, «победа будет за нами».
Владимир Путин, обратившись к ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, заявил о недопустимости реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне.
В обращении к лидерам и гражданам зарубежных государств российский президент поблагодарил ветеранов фронта и тыла, пожелав им доброго здоровья, благополучия и долголетия.
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