Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 77-й годовщиной Победы

«Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», – отмечается в посланиях.

Президент РФ пожелал новым поколениям оставаться достойными памяти своих отцов и дедов.

В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик Путин заявил, что в современных сражениях за освобождение родной земли от нацистской скверны, как и в 1945 году, «победа будет за нами».

Владимир Путин, обратившись к ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, заявил о недопустимости реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне.

В обращении к лидерам и гражданам зарубежных государств российский президент поблагодарил ветеранов фронта и тыла, пожелав им доброго здоровья, благополучия и долголетия.

