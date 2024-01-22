Штаб Трампа призвал всех республиканцев сплотиться вокруг своего кандидата

Там призвали всех республиканцев сплотиться вокруг Трампа ради победы над Джо Байденом. В штабе отметили, что получение поддержки от Десантиса стало для них честью.

Ранее Десантис заявил, что отказывается дальше бороться за пост президента США. Политик поддержал бывшего президента Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

