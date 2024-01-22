Штаб Трампа призвал всех республиканцев сплотиться вокруг своего кандидата

Избирательный штаб бывшего американского президента Дональда Трампа выразил признательность губернатору Флориды Рону Десантису за выход из президентской гонки, сообщает РИА Новости.

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Там призвали всех республиканцев сплотиться вокруг Трампа ради победы над Джо Байденом. В штабе отметили, что получение поддержки от Десантиса стало для них честью.

Ранее Десантис заявил, что отказывается дальше бороться за пост президента США. Политик поддержал бывшего президента Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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