Штаб Трампа призвал всех республиканцев сплотиться вокруг своего кандидата
22 января 202401:03
Избирательный штаб бывшего американского президента Дональда Трампа выразил признательность губернатору Флориды Рону Десантису за выход из президентской гонки, сообщает РИА Новости.
Там призвали всех республиканцев сплотиться вокруг Трампа ради победы над Джо Байденом. В штабе отметили, что получение поддержки от Десантиса стало для них честью.
Ранее Десантис заявил, что отказывается дальше бороться за пост президента США. Политик поддержал бывшего президента Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru