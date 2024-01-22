Губернатор Десантис вышел из президентской кампании в США, поддержав Трампа
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил, что отказывается дальше бороться за пост президента США, сообщает РИА Новости.
Политик поддержал бывшего президента Дональда Трампа.
Его заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где губернатор уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гемпшире, где по опросу Десантис может рассчитывать только на 6%.
Политик отметил, что поддержит однопартийца Трампа, который, по его словам, превосходит действующего президента-демократа.
Ранее стало известно, что Трампа поддерживают 69% сторонников республиканцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru