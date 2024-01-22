Губернатор Десантис вышел из президентской кампании в США, поддержав Трампа

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил, что отказывается дальше бороться за пост президента США, сообщает РИА Новости.

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Политик поддержал бывшего президента Дональда Трампа.

Его заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где губернатор уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гемпшире, где по опросу Десантис может рассчитывать только на 6%.

Политик отметил, что поддержит однопартийца Трампа, который, по его словам, превосходит действующего президента-демократа.

Ранее стало известно, что Трампа поддерживают 69% сторонников республиканцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Дональд ТрампВыборы Президента США

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