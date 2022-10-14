Шри-Ланка отказалась от идеи использовать карты «Мир» из-за санкций
Центральный банк Шри-Ланки отказался разрешить использование российской платежной системы «Мир» в стране. Об этом сообщает портал Adaderana со ссылкой на заявление регулятора.
В сентябре министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана сообщал об обсуждении с РФ возможности присоединения к системе «Мир», напоминает RT.
«Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе», — отмечает регулятор.
Решение ланкийского ЦБ связано с возможными санкциями США.
Ранее Минфин США опубликовал документ, предупреждающий о санкциях за поддержку использования российской Национальной системы платежных карт и системы «Мир» за пределами РФ.
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