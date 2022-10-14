Шри-Ланка отказалась от идеи использовать карты «Мир» из-за санкций

В сентябре министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана сообщал об обсуждении с РФ возможности присоединения к системе «Мир», напоминает RT.

«Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе», — отмечает регулятор.

Решение ланкийского ЦБ связано с возможными санкциями США.

Ранее Минфин США опубликовал документ, предупреждающий о санкциях за поддержку использования российской Национальной системы платежных карт и системы «Мир» за пределами РФ.

