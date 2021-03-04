Шри-Ланка одобрила экстренное применение «Спутника V»

Власти Шри-Ланки одобрили экстренное применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на главу Минздрава страны Чанну Джайасуманну. Он подчеркнул, что разрешение на использование предоставил комитет экспертов Национального управления страны по контролю за медицинскими препаратами.

Как отмечают СМИ, в Управлении по производству, поставкам и регулированию фармацевтических препаратов в свою очередь сообщили, что Россия согласилась бесплатно предоставить Шри-Ланке 300 тысяч доз «Спутника V».