Шри-Ланка одобрила экстренное применение «Спутника V»
Власти Шри-Ланки одобрили экстренное применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на главу Минздрава страны Чанну Джайасуманну. Он подчеркнул, что разрешение на использование предоставил комитет экспертов Национального управления страны по контролю за медицинскими препаратами.
Как отмечают СМИ, в Управлении по производству, поставкам и регулированию фармацевтических препаратов в свою очередь сообщили, что Россия согласилась бесплатно предоставить Шри-Ланке 300 тысяч доз «Спутника V».
Между тем, ранее стало известно, что комитет специалистов в области иммунизации Молдавии одобрил российский препарат для проведения кампании по вакцинации по запросу кабмина страны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.
По данным ведомства, ускоренная процедура была проведена на фоне увеличения случаев заражения коронавирусом в стране. Комитет отметил, что вакцина "демонстрирует высокую безопасность и эффективность".
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