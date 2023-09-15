Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

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Она считает, что Украина должна выйти победителем из противостояния с Россией. Так она ответила на вопрос, каким она видит конец украинского конфликта, и добавила, что победа над РФ стала бы сигналом для «таких диктаторов этого мира, как Си».

Ранее в бундестаге поблагодарили Россию за правильную оценку слов Бербок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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