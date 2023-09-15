Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
15 сентября 202316:27
Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
Она считает, что Украина должна выйти победителем из противостояния с Россией. Так она ответила на вопрос, каким она видит конец украинского конфликта, и добавила, что победа над РФ стала бы сигналом для «таких диктаторов этого мира, как Си».
Ранее в бундестаге поблагодарили Россию за правильную оценку слов Бербок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru