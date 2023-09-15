Она считает, что Украина должна выйти победителем из противостояния с Россией. Так она ответила на вопрос, каким она видит конец украинского конфликта, и добавила, что победа над РФ стала бы сигналом для «таких диктаторов этого мира, как Си».

Ранее в бундестаге поблагодарили Россию за правильную оценку слов Бербок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

